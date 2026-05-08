9日の記念日を前にアイスクリームの魅力を伝えようと、広島市で1200個のアイスが無料で配られました。■竹内 嘉菜 記者「イベント開始の30分前ですが、200人以上でしょうか。多くの人が並んでおり、長い列ができています。」並んだ人たちのお目当ては…■訪れた人「いつも常備しているくらいアイス好きなんで。」「ハーゲンダッツ狙いで。」あす5月9日の「アイスクリームの日」に合わせ、その魅力を知って