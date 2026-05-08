9日の記念日を前にアイスクリームの魅力を伝えようと、広島市で1200個のアイスが無料で配られました。



■竹内 嘉菜 記者

「イベント開始の30分前ですが、200人以上でしょうか。多くの人が並んでおり、長い列ができています。」



並んだ人たちのお目当ては…



■訪れた人

「いつも常備しているくらいアイス好きなんで。」

「ハーゲンダッツ狙いで。」



あす5月9日の「アイスクリームの日」に合わせ、その魅力を知ってもらおうと全国8都市で8日、アイスクリームを無料で配るイベントが行われました。広島では11種類、1200個が用意され訪れた人は、くじを引いて出た番号のアイスを受け取っていました。





■訪れた人たち「好きなのが当たってよかったです。ミルクアイスが好きです。」「1年ぶりに実は食べました。偶然並んで、当たったら美味しいのがきまして。」日本アイス協会によると、販売金額は年々増えていて、2024年度は過去最高を記録しました。気温が上がり、アイスクリームがますます欲しくなる季節が近づくなか、8日に配られた1200個は、約1時間でなくなったということです。【2026年5月8日 放送】