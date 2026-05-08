◆ファーム・リーグロッテ―巨人（８日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）巨人は８日、ファームリーグ・ロッテ戦のスタメンを発表した。地元の千葉・勝浦市出身の丸佳浩外野手が「１番・ＤＨ」で先発出場。４番には育成２年目・竹下徠空内野手が入った。先発は泉圭輔投手。甲斐拓也捕手とバッテリーを組む。スタメンは以下の通り。【巨人】１番・ＤＨ丸２番・遊撃小浜３番・右翼皆川４番・一塁竹下５番・左翼三塚６