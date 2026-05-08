【モデルプレス＝2026/05/08】ボーイズグループ・ZEROBASEONE（ZB1読み：ゼロベースワン／略称：ゼベワン）のソン・ハンビン（SUNG HANBIN）が8日、千葉・幕張メッセにて開催されたKカルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」のレッドカーペットに登場した。【写真】5人組韓国アイドルメンバー、抜群スタイル際立つブラックスーツ姿◆ソン・ハンビン「KCON」アンバサダーとしてレカペ降臨「KCON」初のグローバルアンバサダー