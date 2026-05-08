ZEROBASEONEソン・ハンビン、レカペ降臨 初代グローバルアンバサダーで3日間出演「KCON全体を楽しんでいただけるように」【KCON JAPAN 2026／レッドカーペット】

ZEROBASEONEソン・ハンビン、レカペ降臨 初代グローバルアンバサダーで3日間出演「KCON全体を楽しんでいただけるように」【KCON JAPAN 2026／レッドカーペット】