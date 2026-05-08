ZEROBASEONEソン・ハンビン、レカペ降臨 初代グローバルアンバサダーで3日間出演「KCON全体を楽しんでいただけるように」【KCON JAPAN 2026／レッドカーペット】
【モデルプレス＝2026/05/08】ボーイズグループ・ZEROBASEONE（ZB1 読み：ゼロベースワン／略称：ゼベワン）のソン・ハンビン（SUNG HANBIN）が8日、千葉・幕張メッセにて開催されたKカルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」のレッドカーペットに登場した。
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「KCON」初のグローバルアンバサダーに就任したハンビンは「M COUNTDOWN STAGE」のSTORY TELLERも務め、3日間にわたりステージの魅力を物語として紡ぎ、忘れられない瞬間をつなぐ役割を担う。レッドカーペットには、レザーを織り交ぜたオールブラックの装いで登場し「挨拶します。皆さんこんばんは僕は『KCON』グローバルアンバサダー、ソン・ハンビンです！」と日本語で丁寧に挨拶。「今年も3日間、KCONのステージに立つことができてとても嬉しいです！」と笑顔を浮かべた。
今回、より注力するポイントを聞かれると「今年はアンバサダーも務めることになったので、パフォーマンスだけじゃなくてKCON全体を楽しんでいただけるようにすることを大事にしていきたいと思います」とアンバサダーとしての役割をしっかり果たすと意気込み。3日目となる10日にはZEROBASEONEとしてのパフォーマンスも控えているが「今日もすごく期待していて欲しいのですが、3日目の私たちZEROBASEONEのカッコいい舞台も期待していてください！」と韓国語でもアピールしていた。
8日のレッドカーペットにはハンビンのほか、INI（アイエヌアイ）、EVNNE（イブン）、Hearts2Hearts（ハーツトゥハーツ）、KISS OF LIFE（キスオブライフ）、P1Harmony（ピーワンハーモニー）、TWS（トゥアス）、ALPHA DRIVE ONE（ALD1／アルファドライブワン）、DXTEEN（ディエックスティーン）、Leminoにて独占配信中のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」に参加している練習生が登壇した。
CJ ENMが2012年から毎年開催し、2026年で14年目を迎えるKカルチャーフェスティバル。K-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、これまでアジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14の地域で開催され、オフラインの累計来場者数は約223万人に達する。「KCON JAPAN 2026」は「Walk in SOUL CITY」をテーマに掲げ、K-POPの枠を超えたK-ライフスタイルを象徴する多彩な要素が一堂に会する場を提供。来場者が自分らしい「K」のスタイルを発見できる世界的なプラットフォームとしてのアイデンティティを確立していく。（modelpress編集部）
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◆ソン・ハンビン「KCON」アンバサダーとしてレカペ降臨
「KCON」初のグローバルアンバサダーに就任したハンビンは「M COUNTDOWN STAGE」のSTORY TELLERも務め、3日間にわたりステージの魅力を物語として紡ぎ、忘れられない瞬間をつなぐ役割を担う。レッドカーペットには、レザーを織り交ぜたオールブラックの装いで登場し「挨拶します。皆さんこんばんは僕は『KCON』グローバルアンバサダー、ソン・ハンビンです！」と日本語で丁寧に挨拶。「今年も3日間、KCONのステージに立つことができてとても嬉しいです！」と笑顔を浮かべた。
8日のレッドカーペットにはハンビンのほか、INI（アイエヌアイ）、EVNNE（イブン）、Hearts2Hearts（ハーツトゥハーツ）、KISS OF LIFE（キスオブライフ）、P1Harmony（ピーワンハーモニー）、TWS（トゥアス）、ALPHA DRIVE ONE（ALD1／アルファドライブワン）、DXTEEN（ディエックスティーン）、Leminoにて独占配信中のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」に参加している練習生が登壇した。
◆「KCON JAPAN 2026」テーマは「Walk in SOUL CITY」
CJ ENMが2012年から毎年開催し、2026年で14年目を迎えるKカルチャーフェスティバル。K-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、これまでアジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14の地域で開催され、オフラインの累計来場者数は約223万人に達する。「KCON JAPAN 2026」は「Walk in SOUL CITY」をテーマに掲げ、K-POPの枠を超えたK-ライフスタイルを象徴する多彩な要素が一堂に会する場を提供。来場者が自分らしい「K」のスタイルを発見できる世界的なプラットフォームとしてのアイデンティティを確立していく。（modelpress編集部）
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