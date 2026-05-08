にしたんクリニックの西村社長が8日、自身のTikTokを更新。観戦したボクシング世界戦で受けた強い衝撃を語った。【写真】超豪華！布袋寅泰（左）の生演奏で登場する井上尚弥＝東京ドーム「息子たちがすごく格闘技が好きで、ボクシングもすごい好きなんで『ぜひ連れて行ってほしい』ということで、リングサイドのSRS席、1枚33万円の席を、なんとか手に入れてですね、3人合わせておよそ100万円。でもね、その投資に見合う素晴らしい