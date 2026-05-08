【モデルプレス＝2026/05/08】任天堂は5月8日「Nintendo Switch 2」本体および「Nintendo Switch」本体のメーカー希望小売価格の変更を発表した。【写真】「Switch2」ついに発表「マリオカート」新作映像も◆「Switch 2」値上げ発表公式サイトでは、「さまざまな市場環境の変化を受け、今後のグローバルでの事業性を検討した結果、日本国内におけるNintendo Switch 2 本体およびNintendo Switch本体のメーカー希望小売価格を以下の