任天堂「Switch 2」値上げ発表 ほか本体も25日より価格変更
【モデルプレス＝2026/05/08】任天堂は5月8日「Nintendo Switch 2」本体および「Nintendo Switch」本体のメーカー希望小売価格の変更を発表した。
【写真】「Switch2」ついに発表「マリオカート」新作映像も
公式サイトでは、「さまざまな市場環境の変化を受け、今後のグローバルでの事業性を検討した結果、日本国内におけるNintendo Switch 2 本体およびNintendo Switch本体のメーカー希望小売価格を以下のとおり変更いたします」とし、「Nintendo Switch 2」は49,980円から59,980円に値上げ。「Nintendo Switch（有機ELモデル）」は37,980円から47,980円、「Nintendo Switch」は32,978円から43,980円、「Nintendo Switch Lite」は21,978円から29,980円に変更することを発表した。なお、日本国内におけるメーカー希望小売価格の変更日は5月25日としている。
また米国、カナダ、欧州でも9月1日より価格変更を行う予定であることを報告した。
さらに、Nintendo Switch Onlineの個人プラン、ファミリープランもそれぞれ変更を発表。トランプ、花札、株札も価格変更が行われる。
これを受け、任天堂は「価格変更にともない、お客様および関係者の皆さまに多大なるご迷惑とご不便をお掛けいたしますことを心よりお詫びいたします。何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます」と伝えた。（modelpress編集部）
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◆「Switch 2」値上げ発表
公式サイトでは、「さまざまな市場環境の変化を受け、今後のグローバルでの事業性を検討した結果、日本国内におけるNintendo Switch 2 本体およびNintendo Switch本体のメーカー希望小売価格を以下のとおり変更いたします」とし、「Nintendo Switch 2」は49,980円から59,980円に値上げ。「Nintendo Switch（有機ELモデル）」は37,980円から47,980円、「Nintendo Switch」は32,978円から43,980円、「Nintendo Switch Lite」は21,978円から29,980円に変更することを発表した。なお、日本国内におけるメーカー希望小売価格の変更日は5月25日としている。
◆「Switch 2」海外でも価格変更
また米国、カナダ、欧州でも9月1日より価格変更を行う予定であることを報告した。
さらに、Nintendo Switch Onlineの個人プラン、ファミリープランもそれぞれ変更を発表。トランプ、花札、株札も価格変更が行われる。
これを受け、任天堂は「価格変更にともない、お客様および関係者の皆さまに多大なるご迷惑とご不便をお掛けいたしますことを心よりお詫びいたします。何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます」と伝えた。（modelpress編集部）
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