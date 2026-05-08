ティ・アール・エイは、準固体電池を採用したモバイルバッテリー「cheero PitaPower 5000mAh」を発表した。12日正午から販売を開始する。価格は4480円。リリース記念として、300台が3280円で販売される。 「cheero PitaPower 5000mAh」は、「ワイヤレス充電」に対応し「折りたたみスタンド」「ストラップ型ケーブル」を搭載した5000mAhのモバイルバッテリー。 釘刺し試験や切断試験