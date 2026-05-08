【モデルプレス＝2026/05/08】俳優のムロツヨシ、佐藤二朗、宅麻伸がSnow Manの目黒蓮主演の実写映画『SAKAMOTO DAYS』に出演していることがわかった。【写真】50歳名バイプレイヤー「ギャップ」上半身びっしりタトゥーメイク姿◆ムロツヨシ・佐藤二朗・宅麻伸「SAKAMOTO DAYS」出演これまで福田雄一監督作品で強烈なインパクトを残してきたキャスト3人が今作でも躍動。懸賞金がかけられた坂本太郎（目黒）の命を狙いに坂本商店を