Snow Man目黒蓮主演「SAKAMOTO DAYS」新キャスト3人解禁
【モデルプレス＝2026/05/08】俳優のムロツヨシ、佐藤二朗、宅麻伸がSnow Manの目黒蓮主演の実写映画『SAKAMOTO DAYS』に出演していることがわかった。
【写真】50歳名バイプレイヤー「ギャップ」上半身びっしりタトゥーメイク姿
これまで福田雄一監督作品で強烈なインパクトを残してきたキャスト3人が今作でも躍動。懸賞金がかけられた坂本太郎（目黒）の命を狙いに坂本商店を襲撃に来る殺し屋として、ピザカッターを武器とするピッツァ中島役に、喜劇役者としても悲劇役者としても圧倒的存在感を放ち続けるムロ、ランボー風の殺し屋役に、コメディからシリアスまで多岐に渡るジャンルでの怪演が、観る者全員の心を掴んで離さない佐藤が出演。そして、確かな演技力で重厚な時代劇から現代劇まで幅広く活躍をする宅麻が、シン（高橋文哉）とルー（横田真悠）が坂本商店で喧嘩中に買い物に来る客として登場する。
ムロと佐藤は、「強く記憶にのこっているのは、あのカラダのSAKAMOTOがある時近づいてきて、『ムロさん。この作品に参加していただいてありがとう御座います』と私に言ってくれたのです。一つ残念なのは、わたしはSAKAMOTOさんとはご一緒しましたが、SAKAMOTOさんの中？本来の彼？とは顔を合わせてないのです。それはそれで凄くないですか？」（ムロ）、「唯一悔やまれるのは、僕の撮影は1日のみで、目黒蓮くんの素顔を拝めなかったことです。でも目の奥の輝きが半端なかったです」（佐藤）と、特殊メイクを施した目黒との撮影について述べ、宅麻からは「勇者ヨシヒコ」シリーズ以来の福田監督作品への参加ということで、「やっと福田監督に会えた！会えた歓びと目黒くんの姿に驚きを隠せず待ち時間の記憶はない。ヨシヒコ以来の再会にほんのちょっとの出演！もっと現場に居たかった！嬉しかった！！」と本作への出演について興奮冷めやらぬコメントを寄せた。わずかな出演シーンながら強烈な印象を残す、実力派のキャスト陣が魅せる個性爆発なキャラクターも見どころとなっている。
主人公である伝説の殺し屋・坂本を演じるのは、目黒。（推定体重140kgのふくよかな姿で、圧倒的な強さと包容力を備える坂本）と、（本気モードになると、最強の殺し屋としての片鱗を取り戻し、急激に痩せ細るスマートな坂本）という【一人二面性】の巧みな表現力で対極の坂本を演じ分ける。さらに、高橋、上戸彩、横田、戸塚純貴、塩野瑛久、渡邊圭祐、北村匠海、八木勇征、生見愛瑠、小手伸也、桜井日奈子、安西慎太郎、加藤浩次、津田健次郎という豪華実力派俳優陣が出演し、メガホンをとるのは、『銀魂』シリーズで映画界を席巻し、『今日から俺は!!劇場版』で興行収入54億円を突破、社会現象を巻き起こしたコメディの鬼才・福田氏。そして、制作プロダクションは『キングダム』シリーズや、『ゴールデンカムイ』などを手掛けるCREDEUS。先日、X（スラー）を演じるシークレットキャスト志尊淳の出演情報が解禁され話題に。本作への熱量はますます盛り上がりを見せている。
そして5月7日までの公開9日間で、興行収入16億円、観客動員117.7万人を突破。観客の満足度も高く、SNSでは「アクションシーンが大迫力でかっこよかった！」「アクションとコメディのギャップがすごくて、あっという間に見終わった！」「子どもから大人まで楽しめる映画！」「各キャラクターの再現度がすごい！」と感想が寄せられ、リピートしている観客も多く、たくさんの方々が劇場に駆けつけている。さらに5月9日からは入場者プレゼント第2弾の配布も決定しており、大型連休を終えてもまだまだ勢いが止まらない『SAKAMOTO DAYS』。映画館でしか味わえない新時代のハイブリッドアクションエンターテインメント作品となっている。（modelpress編集部）
SAKAMOTO DAYSに参加させていただきました。強く記憶にのこっているのは、あのカラダのSAKAMOTOがある時近づいてきて、「ムロさん。この作品に参加していただいてありがとう御座います」と私に言ってくれたのです。だから、その言葉をもらったからこそ、遠慮なくお芝居をしなければ失礼だなと思わせてくれた座長でした。一つ残念なのは、わたしはSAKAMOTOさんとはご一緒しましたが、SAKAMOTOさんの中？本来の彼？とは顔を合わせてないのです。それはそれで凄くないですか？そんな撮影でしたが、どうか皆さま楽しんでいただけたら嬉しいです。
唯一悔やまれるのは、僕の撮影は1日のみで、目黒蓮くんの素顔を拝めなかったことです。でも目の奥の輝きが半端なかったです。映画、楽しみにしています。
2025年5月久しぶりに福田監督に会える！と思ったら心が踊った！台詞は無い！坂本商店での買物客でという事で千葉県八街市の現場へ。初めて行く場所だったが近く迄来たと言うところで道なき道に入ってしまったが辿り着いた所はデカクて広い場所だった！早く監督に会いたい！しかし撮影中ゆえ出番を待つ！控室ではなく撮影現場で待つ事に！主演の目黒蓮くんは特殊メイクを施しとてつもなくデカイ坂本太郎になっていた！その出立は実にカワイかった！やっと福田監督に会えた！会えた歓びと目黒くんの姿に驚きを隠せず待ち時間の記憶はない。ヨシヒコ以来の再会にほんのちょっとの出演！もっと現場に居たかった！嬉しかった！！
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【写真】50歳名バイプレイヤー「ギャップ」上半身びっしりタトゥーメイク姿
◆ムロツヨシ・佐藤二朗・宅麻伸「SAKAMOTO DAYS」出演
これまで福田雄一監督作品で強烈なインパクトを残してきたキャスト3人が今作でも躍動。懸賞金がかけられた坂本太郎（目黒）の命を狙いに坂本商店を襲撃に来る殺し屋として、ピザカッターを武器とするピッツァ中島役に、喜劇役者としても悲劇役者としても圧倒的存在感を放ち続けるムロ、ランボー風の殺し屋役に、コメディからシリアスまで多岐に渡るジャンルでの怪演が、観る者全員の心を掴んで離さない佐藤が出演。そして、確かな演技力で重厚な時代劇から現代劇まで幅広く活躍をする宅麻が、シン（高橋文哉）とルー（横田真悠）が坂本商店で喧嘩中に買い物に来る客として登場する。
◆目黒蓮主演「SAKAMOTO DAYS」
主人公である伝説の殺し屋・坂本を演じるのは、目黒。（推定体重140kgのふくよかな姿で、圧倒的な強さと包容力を備える坂本）と、（本気モードになると、最強の殺し屋としての片鱗を取り戻し、急激に痩せ細るスマートな坂本）という【一人二面性】の巧みな表現力で対極の坂本を演じ分ける。さらに、高橋、上戸彩、横田、戸塚純貴、塩野瑛久、渡邊圭祐、北村匠海、八木勇征、生見愛瑠、小手伸也、桜井日奈子、安西慎太郎、加藤浩次、津田健次郎という豪華実力派俳優陣が出演し、メガホンをとるのは、『銀魂』シリーズで映画界を席巻し、『今日から俺は!!劇場版』で興行収入54億円を突破、社会現象を巻き起こしたコメディの鬼才・福田氏。そして、制作プロダクションは『キングダム』シリーズや、『ゴールデンカムイ』などを手掛けるCREDEUS。先日、X（スラー）を演じるシークレットキャスト志尊淳の出演情報が解禁され話題に。本作への熱量はますます盛り上がりを見せている。
そして5月7日までの公開9日間で、興行収入16億円、観客動員117.7万人を突破。観客の満足度も高く、SNSでは「アクションシーンが大迫力でかっこよかった！」「アクションとコメディのギャップがすごくて、あっという間に見終わった！」「子どもから大人まで楽しめる映画！」「各キャラクターの再現度がすごい！」と感想が寄せられ、リピートしている観客も多く、たくさんの方々が劇場に駆けつけている。さらに5月9日からは入場者プレゼント第2弾の配布も決定しており、大型連休を終えてもまだまだ勢いが止まらない『SAKAMOTO DAYS』。映画館でしか味わえない新時代のハイブリッドアクションエンターテインメント作品となっている。（modelpress編集部）
◆ムロツヨシコメント
SAKAMOTO DAYSに参加させていただきました。強く記憶にのこっているのは、あのカラダのSAKAMOTOがある時近づいてきて、「ムロさん。この作品に参加していただいてありがとう御座います」と私に言ってくれたのです。だから、その言葉をもらったからこそ、遠慮なくお芝居をしなければ失礼だなと思わせてくれた座長でした。一つ残念なのは、わたしはSAKAMOTOさんとはご一緒しましたが、SAKAMOTOさんの中？本来の彼？とは顔を合わせてないのです。それはそれで凄くないですか？そんな撮影でしたが、どうか皆さま楽しんでいただけたら嬉しいです。
◆佐藤二朗コメント
唯一悔やまれるのは、僕の撮影は1日のみで、目黒蓮くんの素顔を拝めなかったことです。でも目の奥の輝きが半端なかったです。映画、楽しみにしています。
◆宅麻伸コメント
2025年5月久しぶりに福田監督に会える！と思ったら心が踊った！台詞は無い！坂本商店での買物客でという事で千葉県八街市の現場へ。初めて行く場所だったが近く迄来たと言うところで道なき道に入ってしまったが辿り着いた所はデカクて広い場所だった！早く監督に会いたい！しかし撮影中ゆえ出番を待つ！控室ではなく撮影現場で待つ事に！主演の目黒蓮くんは特殊メイクを施しとてつもなくデカイ坂本太郎になっていた！その出立は実にカワイかった！やっと福田監督に会えた！会えた歓びと目黒くんの姿に驚きを隠せず待ち時間の記憶はない。ヨシヒコ以来の再会にほんのちょっとの出演！もっと現場に居たかった！嬉しかった！！
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