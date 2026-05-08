Canon EOSのInstagramに、ミラーレス一眼カメラのティザームービーが公開された。 映像で男性が持っているカメラは、天面がフラットなデザインでタリーランプがアピールされており、「EOS R50 V」を一回り大きくしたようなシルエット。「EOS/PowerShot V series」のミラーレスカメラの新機種と思われる。 動画の最後には「COMING SOON」とだけ表示されている。Instagramのアカ