ファミリーマートは5月12日、税抜147円と値ごろ感のあるおむすびを全国のファミリーマートで発売する。さらに、AM5時〜AM11時限定で、おむすび2個とお茶をセットで買うとお茶が実質無料になる「朝トク!キャンペーン」を実施する。朝トク!キャンペーン○だしごはんのお手頃おむすびが登場同社では、昨今の物価高騰により生活防衛意識が高まるなか、「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」と題して、おトクにお買い物を楽しめるキャ