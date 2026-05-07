発酵技術を駆使し、食事に寄り添うノンアルコールドリンクの最適解としてKombucha(コンブチャ)を製造展開するトラゲットは、東京・丸の内の一等地に店を構えるフレンチレストラン「Plaiga TOKYO(プレーガ トウキョウ)」のノンアルコールメニューに、Kombuchaが正式採用されたことを発表した。ソムリエが評価した、ワインに通ずる「余韻」と「柔らかさ」。日本の“発酵”技術が、お酒を飲まないゲストの美食体験をより深く、鮮やか