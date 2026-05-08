※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年5月号からの転載です。この記事の画像を見る ■企画に寄り添い増幅させるシリーズデザインU-NEXT「100min.NOVELLA」は約100分で読める中編小説というコンセプトで2023年から刊行している小説シリーズです。 昨今のライフスタイルに合わせた中編小説という括りや、税込価格が1000円以内という、ライトさを売りにした本シリーズですが、シリーズ全体を包括したブックデザインが、企画コン