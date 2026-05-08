ハウス食品は5月11日、1食で野菜350g(生換算)を摂取できるレトルトカレー『「カレー研究会」〈1日分の野菜カレー〉』を、Amazon限定で発売する。内容量は200g、希望小売価格は税別584円。高リコピントマトペーストやソテーオニオンなどを配合したソースに、揚げなす・ゴボウといった満足感にも配慮した具材を合わせた。野菜量は、厚生労働省「健康日本21」の1日当たりの目標摂取量を参考にした。同社によると、野菜が特徴のレトル