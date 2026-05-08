EXILE TAKAHIROが7日放送のTOKYOFMラジオ『坂本美雨のディア・フレンズ』（月〜木前11：00）に出演し、母の職業を明かした。【写真】幼少期の一コマ…母との2ショットをアップしたEXILE TAKAHIRO「母の日」に関するエピソードを語ったTAKAHIRO。パーソナリティーの坂本美雨から「日頃は美容院でお忙しかったんですね」と振られると「そうなんです。小さい頃から、手伝いをしていたので。小さい頃の夢とかって特になくて。