Googleがウェアラブル端末「Google Fitbit Air」を2026年5月7日に発表しました。Google Fitbit Airは本体重量5.2gのアクティビティトラッカーで、心拍や歩数や睡眠状況を記録できます。また、Geminiを用いた健康管理も可能です。Google Fitbit Air、フィットネスアクティビティトラッカー バンドhttps://store.google.com/product/google_fitbit_air?hl=ja超軽量の Google Fitbit Air 登場。AI「Gemini」による健康管理https://sto