スバル新型「ステーションワゴン」まもなく登場に反響あり！スバルの主力車種である「レヴォーグ」と、その派生モデルの「レヴォーグ レイバック（以下、レイバック）」が、新たな展開を迎えています。ステーションワゴンの2代目レヴォーグが登場したのは2020年10月で、その3年後となる2023年10月に、SUV要素を取り入れたレイバックがラインナップに加わりました。【画像】これがスバルの「最新ステーションワゴン」です！ 画