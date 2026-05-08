ロサンゼルス・レイカーズのメンバーとして、4度目のプレーオフを戦っている八村塁がレブロン・ジェームズについて話すとき、よく口にする言葉がある。 「レブロンは優勝を目指している。僕もそれを助けられるように頑張りたい」 「彼にもう一つ、チャンピオンリングを持たせたい」 自身も頂点に立ちたいという強い渇望はある。だが、41歳という年齢になってもなお勝利のために心身を削る