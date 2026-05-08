夏のイベントや外歩きの日って、リップを塗り直したいのにバッグの中で見つからなかったり、暑さで中身がやわらかくなっていないか気になったりしませんか？セリアには、そんな地味なストレスを減らしてくれるアイデア系ポーチがあります。荷物を増やしたくないフェスやキャンプなど、暑い日の持ち歩き用におすすめです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：保温冷リップポーチ カラビナ付 ライトカラー 5×12cm価格：￥110