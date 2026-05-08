ドラマシリーズの映画が立て続けに公開2026年の映画市場を見渡すと、かつて一時代を築き上げた潮流が再び盛り上がりを見せようとしていることが分かる。それは、地上波テレビドラマシリーズの映画化だ。山下智久が主演を務める人気シリーズ『正直不動産』の公開を皮切りに、夏の目玉として8月から鈴木亮平主演の『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜 CAPITAL CRISIS』が控えるだけでなく、織田裕二主演の国民的ドラマシリーズ最新作『踊