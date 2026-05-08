世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ2日に行われたボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチは、王者・井上尚弥（大橋）が中谷潤人（M.T）を3-0判定で退けた。大熱狂の東京ドームで井上が見せた高速ジャブが、大きな話題となっている。両者が心技体を全てを注ぎ込み、戦い抜いた“世紀の一戦”。36分の死闘の末、判定で軍配は井上に上がった。井上はとてつもない反射速度で中谷のパンチをかわ