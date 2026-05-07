2016年6月にオープンした上海ディズニーランドの「10周年記念手帳」にミスがあったことが分かり、中国のSNS上で話題になっている。このミスとは、「ディズニー」の中国語表記「迪士尼」の「士」の字が誤って「土」になっていたというもの。中国メディアの上遊新聞などによると、大勢の年間パスポートユーザーから「手帳に誤植があった」との報告が寄せられ、ネット上では関連の話題が急速に拡散した。手元にある「誤植版手帳」の写