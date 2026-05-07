松本洋平 文部科学大臣が熊本入りし、高森高校マンガ学科の授業などを視察しました。 【写真を見る】【大臣視察】全国の公立校で初！熊本・高森高校「マンガ学科」を松本文科大臣が訪問タブレット授業からプロの添削まで地方から描く教育の最前線 7日、熊本県高森町を訪れた松本大臣は、まず、高森中央小学校を訪れ、タブレットなどを使ったICT授業の様子を見て回りました。 全国唯一の授業って？ 熊本コアミックス 持田修