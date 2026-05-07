松本洋平 文部科学大臣が熊本入りし、高森高校マンガ学科の授業などを視察しました。

【写真を見る】【大臣視察】全国の公立校で初！熊本・高森高校「マンガ学科」を松本文科大臣が訪問 タブレット授業からプロの添削まで 地方から描く教育の最前線

7日、熊本県高森町を訪れた松本大臣は、まず、高森中央小学校を訪れ、タブレットなどを使ったICT授業の様子を見て回りました。

全国唯一の授業って？

熊本コアミックス 持田修一 社長「この世で1番美味しいと思うものをマンガで紹介してみようという課題です」

その後、松本大臣は全国の公立高校で初めて設置された高森高校"マンガ学科"の教室を訪れました。

大臣が思うことは――

松本大臣は、プロのマンガ編集者が講師となった専門的なマンガ制作の授業を視察しました。

松本洋平 文部科学大臣「様々な職業について、自分たちの自己実現をしようとしている子ども達の夢を、どういう風に我々として後押しをしていくのかという観点で大変参考になりました」