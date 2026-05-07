6人組グループ・SixTONESが、グループ結成日の5月1日に表紙に登場したグラビア週刊誌『anan』2494号（マガジンハウス）「熱狂の現場2026」特集の緊急重版が決定した。貴重な“SixTONES6周年、結成記念日表紙”が実現し、表紙解禁後、全ネット書店で瞬く間に完売。発売当日、書店・コンビニエンスストアでも完売、品切れ店舗が続出した。【場面写真】真剣にふざける…SixTONES＆坂本花織SixTONESとしての同誌重版は、デビュー前