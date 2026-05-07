米国のフィルターブランドMAVENは、丸型のGNDフィルター（ハーフNDフィルター）を上下にスライドさせて位置調整できるアダプターシステム「Iron Slider Gradient Adapter」を発売した。日本への出荷は行われていない。 位置調整が必要なことから、これまでGNDフィルターは丸型ではなく角型が一般的だった。装着が容易な従来の丸型フィルターでは境界線が中央付近で固定されてしまう