5月7日、俳優の田中圭が舞台で主演を務めることが発表された。2025年4月、女優の永野芽郁との不倫が報じられ、しばらく表舞台から遠ざかっていた田中。最近になって、映像作品への復帰が徐々に進んでいたが、今回、舞台復帰への手を差し伸べたのは、鈴木おさむ氏だった。「田中さんが出演する舞台『母さん、ラブソングです。』は、2026年7月末から上演されるようです。2024年に放送作家を引退した鈴木さんによる書下ろし最新作で