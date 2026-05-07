「Happyくじ」シリーズから、『ベイマックス』をテーマにした「Happyくじ『ベイマックス』vol.3.0」が、15日よりセブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンで発売される。描き起こしデザインを採用した限定アイテムや、全高約50センチのBIGぬいぐるみなど、全10等級＋Last賞を展開する。【画像】かわいすぎる…着物姿のベイマックスなどラインナップ全部見せ注目は、Happyくじ限定デザインを使用したA賞「ベイマックスBI