『ベイマックス』着物姿の50センチ級着物BIGぬいぐるみが登場 「モチ」や「ビッグ・ヒーロー6」も
「Happyくじ」シリーズから、『ベイマックス』をテーマにした「Happyくじ『ベイマックス』vol.3.0」が、15日よりセブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンで発売される。描き起こしデザインを採用した限定アイテムや、全高約50センチのBIGぬいぐるみなど、全10等級＋Last賞を展開する。
【画像】かわいすぎる…着物姿のベイマックスなどラインナップ全部見せ
注目は、Happyくじ限定デザインを使用したA賞「ベイマックスBIGぬいぐるみ【着物】」。ちょんまげ姿のベイマックスが、光沢感のあるシルバーの着物をまとったデザインで、全高約50センチの存在感あるサイズに仕上がっている。
Last賞には、「ベイマックスBIGフェイスぬいぐるみ」が登場。主人公・ヒロが飼っているネコのモチをイメージしたパジャマ姿のベイマックスをモチーフにしたフェイスデザインで、こちらも全高約50センチのビッグサイズとなる。
そのほか、フードをかぶることでベイマックスになりきれるB賞「シースルーブルゾン」や、ヒロの兄・タダシが劇中で着用しているデザインと、ベイマックスのバッテリーをモチーフにした2種から選べるC賞「キャップ」も用意。普段使いしやすいファッションアイテムとして展開される。
D賞「トートバッグ」は、ベイマックスの顔や全身を大胆にデザインしたダイカット仕様。さらにE賞「シリコンポーチ」は、ベイマックス特有の“ぷにぷに感”を再現したアイテムとなっている。
コレクション性の高いアイテムも充実している。F賞「カードホルダー＆カードセット」は縦型ホルダー仕様で、推し活需要にも対応。G賞「ラバークリップセット」とH賞「アクリルキーホルダー」には、ジャージ、パティシエ、着物、野球姿など、本くじ限定の描き起こしデザインが採用されている。
さらにI賞「缶バッジセット」、J賞「カードセット」もラインアップ。『ベイマックス』や「ビッグ・ヒーロー6」のキャラクターたちをデザインしたアイテムがそろう。
■商品概要
「Happyくじ『ベイマックス』vol.3.0」
価格:790.90円(税込)
販売箇所:セブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウン
【画像】かわいすぎる…着物姿のベイマックスなどラインナップ全部見せ
注目は、Happyくじ限定デザインを使用したA賞「ベイマックスBIGぬいぐるみ【着物】」。ちょんまげ姿のベイマックスが、光沢感のあるシルバーの着物をまとったデザインで、全高約50センチの存在感あるサイズに仕上がっている。
そのほか、フードをかぶることでベイマックスになりきれるB賞「シースルーブルゾン」や、ヒロの兄・タダシが劇中で着用しているデザインと、ベイマックスのバッテリーをモチーフにした2種から選べるC賞「キャップ」も用意。普段使いしやすいファッションアイテムとして展開される。
D賞「トートバッグ」は、ベイマックスの顔や全身を大胆にデザインしたダイカット仕様。さらにE賞「シリコンポーチ」は、ベイマックス特有の“ぷにぷに感”を再現したアイテムとなっている。
コレクション性の高いアイテムも充実している。F賞「カードホルダー＆カードセット」は縦型ホルダー仕様で、推し活需要にも対応。G賞「ラバークリップセット」とH賞「アクリルキーホルダー」には、ジャージ、パティシエ、着物、野球姿など、本くじ限定の描き起こしデザインが採用されている。
さらにI賞「缶バッジセット」、J賞「カードセット」もラインアップ。『ベイマックス』や「ビッグ・ヒーロー6」のキャラクターたちをデザインしたアイテムがそろう。
■商品概要
「Happyくじ『ベイマックス』vol.3.0」
価格:790.90円(税込)
販売箇所:セブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウン