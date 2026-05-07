とんかつチェーンの「松のや」は5月6日、「国産雪国育ちロースかつ」を発売した。「国産雪国育ちロースかつ」は、北の大地で育った国産豚を使用した商品。やわらかくジューシーな肉質と、脂身の甘さが特徴だという。素材本来の旨味を引き出す紅塩を添えて提供する。〈ロースかつ丼や盛合せ定食も発売〉ラインアップは、シンプルに味わう「“国産雪国育ち”ロースかつ定食」のほか、「“国産雪国育ち”鬼おろしポン酢ロースかつ定食