AppleがMac miniの基本モデルとして提供していたストレージ容量256GBのモデルが注文できなくなったことが報じられています。ストレージ容量512GBからの提供になったことで、最低価格が3万円高くなりました。Apple Stops Selling Mac Mini With 256GB of Storage, Starting Price Rises to $799 - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2026/05/01/mac-mini-now-starts-at-799/Apple製品関連のニュースを発信しているMacRumorsは2026