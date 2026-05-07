竹田麗央が自身のインスタグラムを久しぶりに更新。「April」「Photography」と記すと、4月に撮影した写真13枚を投稿した。【写真】写真家・竹田麗央の作品集？ 満月のアップが凄すぎる！（全13枚）米国女子ツアーで各地を転戦している竹田。公開した写真はラスベガスにある「リオホテル&カジノ」の全景や、ヒューストンのスペースセンターに展示されているジャンボジェット機の上に実物大のスペースシャトルの前で撮った写真