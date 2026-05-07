竹田麗央がヤンキースタジアムで野球観戦も痛恨の失敗！ 去年から準備していたヤンキースのキャップを「家に忘れた､､､」
竹田麗央が自身のインスタグラムを久しぶりに更新。「April」「Photography」と記すと、4月に撮影した写真13枚を投稿した。
【写真】写真家・竹田麗央の作品集？ 満月のアップが凄すぎる！（全13枚）
米国女子ツアーで各地を転戦している竹田。公開した写真はラスベガスにある「リオホテル&カジノ」の全景や、ヒューストンのスペースセンターに展示されているジャンボジェット機の上に実物大のスペースシャトルの前で撮った写真、歴史を感じさせる街並みやビーチの写真など撮影地も各地に散らばっていた。またドアップで撮影した満月の写真をデジカメの液晶モニターで「どうですか？」と見せる姿や、何かを撮ろうとカメラを構えている姿。国内女子ツアー「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」に参戦した時に、予選ラウンドで同組となった親友の小祝さくらとコースを歩く写真もあった。最後はニューヨーク・ヤンキースの本拠地、ヤンキースタジアムを訪問した時の写真。実は「観戦の時に被ろうと思って去年から準備してたヤンキースの帽子」「家に忘れた､､､」と痛恨の失敗をしていたことを告白。英語でも「Left my Yankees cap back in Kumamoto.（ヤンキースの帽子、熊本に忘れてきちゃいました）」と明かしていた。ファンは竹田の久しぶりの投稿を大喜び。そして「オフを楽しんでますね〜」「Looked like a lot of fun！（とても楽しそう）」「がまだせぇー（地元・熊本弁で頑張れ）」など、たくさんのコメントが寄せられていた。今シーズンの竹田はこれまで8試合に参戦し7試合で予選を突破、2試合でトップ10入りを果たしている。次戦は東海岸へ移動、ニュージャージー州で開催される「ミズホ・アメリカズオープン」に参戦する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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