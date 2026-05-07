メ～テレ（名古屋テレビ） 7日午前、三重県桑名市でプレハブの建物が全焼する火事がありました。現場は車の解体施設とみられ、警察と消防が出火の原因を調べています。 消防によりますと午前8時半ごろ、桑名市下深谷部で「国道沿いの建物が燃えている」と通行人から119番通報がありました。 消防車など10台が出動し、火は約1時間半後に消し止められましたが、プレハブの建物が全焼しました。 この火事によるけ