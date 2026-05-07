7日朝、富士宮市で住宅を全焼する火事がありました。この火事によるけが人はいませんでした。警察と消防で火が出た原因を調べています。警察と消防によりますと、7日午前7時55分ごろ富士宮市大中里で「家から火が出ている、1階西側から火が出ている」と近隣住民から消防に通報がありました。火は、木造2階建て住宅を全焼し3時間後に消し止められました。出火当時この家には誰もいなかったとみられこの火事によるけが人はいません。