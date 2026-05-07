6日、磐越道でマイクロバスが事故を起こし、北越高校の生徒など21人が死傷しました。その後の取材で、現場には目立ったブレーキ痕が無かったことがわかりました。 6日、福島県郡山市の磐越道上り線で68歳の男性が運転するマイクロバスが走行中に道路脇のガードレールなどに衝突し、後続のワゴン車も巻き込まれました。バスには北越高校・男子ソフトテニス部の部員20人が乗っていて、17歳の男子生徒が死亡、