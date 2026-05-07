【磐越道事故】現場に目立ったブレーキ痕なし、北越高校の生徒など21人が死傷【新潟】
6日、磐越道でマイクロバスが事故を起こし、北越高校の生徒など21人が死傷しました。その後の取材で、現場には目立ったブレーキ痕が無かったことがわかりました。
6日、福島県郡山市の磐越道上り線で68歳の男性が運転するマイクロバスが走行中に道路脇のガードレールなどに衝突し、後続のワゴン車も巻き込まれました。バスには北越高校・男子ソフトテニス部の部員20人が乗っていて、17歳の男子生徒が死亡、生徒や運転手など合わせて20人がケガをしました。
また、現場には目立ったブレーキ痕がなかったことが警察への取材でわかりました。
バス会社は6日に会見を開き、高校側から貸し切りバスを使わずレンタカーを使って送迎したいと相談があったと話しました。さらに、バス会社の営業担当を通じてドライバーを紹介し、今回は『ボランティア』の形で協力したということです。
■蒲原鉄道 茂野一弘社長
「(Q.運転手の持病やドライバー歴は？)まったくこちらのほうでは把握していない。」
北越高校では7日朝に全校集会を開き、生徒に事故について説明したということです。
6日、福島県郡山市の磐越道上り線で68歳の男性が運転するマイクロバスが走行中に道路脇のガードレールなどに衝突し、後続のワゴン車も巻き込まれました。バスには北越高校・男子ソフトテニス部の部員20人が乗っていて、17歳の男子生徒が死亡、生徒や運転手など合わせて20人がケガをしました。
また、現場には目立ったブレーキ痕がなかったことが警察への取材でわかりました。
バス会社は6日に会見を開き、高校側から貸し切りバスを使わずレンタカーを使って送迎したいと相談があったと話しました。さらに、バス会社の営業担当を通じてドライバーを紹介し、今回は『ボランティア』の形で協力したということです。
■蒲原鉄道 茂野一弘社長
「(Q.運転手の持病やドライバー歴は？)まったくこちらのほうでは把握していない。」
北越高校では7日朝に全校集会を開き、生徒に事故について説明したということです。