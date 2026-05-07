5日夜、秋田市仁井田の市道でクマが目撃されました。付近に認定こども園や小学校などがあり、警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと5日午後8時50分ごろ、秋田市仁井田字切上の市道にクマ1頭がいるのを、近くの公園にいた秋田市の10代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。目撃場所は住宅地に近く、民家までは10メートルほどで、付近には認定こども園があります。また、国道1