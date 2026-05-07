寂しそうだった猫ちゃんが見せた、愛くるしい表情が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は82万回を超え「撫でる方も撫でられる方もハッピーという良い関係ですね」「顎とか撫でると前のめりになるのめちゃくちゃ可愛い笑笑」「猫が身を委ねてくれる時ってすごく幸せですよね」といったコメントが集まっています。 【動画：『寂しげな表情をしていた子猫』を撫でてあげると…たまらなく可愛い反応】 ひとり寂しそ