Google製スマートフォン「Google Pixel 10a」が2026年4月14日に登場しました。Pixel 10aはPixelシリーズの中では安価なモデルで、税込8万円以内で入手可能。また、Pixelシリーズの特色である「背面の大きく出っ張ったカメラバー」がなくなっており、フラットな背面を実現しています。そんなPixel 10aを借りることができたので、まずは外観を詳しくチェックしてみました。Google Pixel 10a - シンプルに、いいとこどり。https://sto