【忘れられた野原】 5月6日 独占配信開始 【拡大画像へ】 カカオピッコマが運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」は、SMARTOONの新作「忘れられた野原」の独占配信を5月6日より開始した。 本作は原作Kim Suji氏、マンガSpoon氏によるロマンスファンタジー。皇帝の不倫によって生まれた皇女と、義務に縛られた東部の貴公子。疎外と虐待の過去を抱えた2人が、愛と宿