連休最終日の6日、県内では子どもと楽しむ催しが行われました。熊本市では、子どもたちが俳優の宮崎美子さんと防災を学ぶイベントが開かれました。 ■宮崎美子さん「突き上げる衝撃とゴーッという地鳴りと、まるで生き物の背中のようにゆらゆらと揺れた」熊本市の「こども本の森 熊本」で開かれた防災イベント。抽選で選ばれた親子など約50人が参加しました。読み聞かせをするのは熊本出身の俳優で名誉館長の宮崎美子さ