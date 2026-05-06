5月5日、元NHKで現在はフリーアナの中川安奈が自身のXを更新。SNSで感じる“不安”についてポストした。《人生の節目節目で友達リセットする人っていると思うんだけどSNSで相互フォローだった知り合いから、特に何もないのにいつのまにかフォロー外されてたみたいなことに気づくと「私何かしちゃったかなぁ」ってしばらく考えて不安な気持ちになる》と知人からいつのまにかフォローを外された悲しみを綴り、《そして、そっかリ