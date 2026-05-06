5月5日、元NHKで現在はフリーアナの中川安奈が自身のXを更新。SNSで感じる“不安”についてポストした。

《人生の節目節目で友達リセットする人っていると思うんだけどSNSで相互フォローだった知り合いから、特に何もないのにいつのまにかフォロー外されてたみたいなことに気づくと「私何かしちゃったかなぁ」ってしばらく考えて不安な気持ちになる》

と知人からいつのまにかフォローを外された悲しみを綴り、

《そして、そっかリセットタイプの人だ…って察する》

と気持ちを切り替えていた。このポストにXでは共感する人や同情する人が続出。

《『フォロワー整理します』って、わざわざ宣言してまでリセットする人も居ますよ。そういう人は、こちらもリセットします（笑）》

《あんなと繋がってるのにフォロー外すのよくわかんないね》

《結構心配性なんですね。気を使って疲れるタイプですか。わたしも同じです。気にしないおじさんになりたいです》

SNS独特の風習であるゆえしかたないと指摘する人や、“リセット”を批判する人も登場して賛否両論状態になっている。

「東京都出身の中川さんは現在32歳。3歳からフィンランドに4年、10歳からプエルトリコに4年住んでいた帰国子女で、英語とスペイン語が堪能なトリリンガルです。慶應義塾大学から2016年にNHK入局。『サンデースポーツ』のキャスターを務め人気となりましたが、フリー転身のため2025年3月に退職。『ミス慶應2015』ファイナリスト経験もある抜群のスタイルをいかしてグラビア活動も行っています」（芸能記者）

中川のXはフォロワー2万4000人。一方で中川自身がフォローしているのは56人と少なく、このなかから消えた人がいる様子だ。

「中川さんはテレビやラジオの番組公式アカウント、ウルフアロン選手などのスポーツ選手、千鳥・ノブさんや博多華丸さん、キャイ〜ン・天野ひろゆきさんなどの芸人、ホリプロの大先輩である和田アキ子さん、他にも政治家やフリーアナ仲間、番組関係者などをフォローしています。共演経験のあるタレントなどはフォローを外さないでしょうから、メディア関係の知人などがいつの間にか消えていたという可能性がありますね。アカウント削除の場合もありますし、Xはいつのまにかフォロー解除になっていることもあります。わざわざポストするくらいですから、できれば相手に気づいてほしいんでしょうね」（前出・記者）

5月5日に公開されたAERA with Kids＋のインタビューでは

《フリーになって半年。いまは、これまであまり公に口にすることがなかった自分のプライベートな一面をさらけ出してみることに、楽しく臨んでいる時期》

と話していた中川。SNSで一喜一憂する“プライベートな一面”もしっかり伝えることに成功できたようだ。