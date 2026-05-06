【モデルプレス＝2026/05/06】元テレビ朝日アナウンサーの富川悠太が5月5日、自身のInstagramを更新。息子との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】49歳元テレ朝アナ「オーラ溢れてる」イケメン息子とのラーメン堪能ショット◆富川悠太、次男と過ごすゴールデンウィーク富川は「僕のGW」と題し、次男と過ごすゴールデンウィークの様子を投稿。「今日も息子とご飯 一緒に大好きなラーメンを啜りました」とつづり、次男と