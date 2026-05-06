◇プロ野球パ・リーグ 西武-ソフトバンク(6日、ベルーナドーム)西武が2回に大量8得点を挙げました。両チーム無得点の2回、先頭の5番・岸潤一郎選手がレフトフライで1アウトとなりますが、そこから4者連続ヒットで2点を先制します。その後1番・カナリオ選手がフォアボールで満塁とすると続く西川愛也選手がタイムリー。さらに満塁で3番・渡部聖弥選手に打席がまわるとソフトバンク先発・大関友久投手のストレートをレフトスタンドへ