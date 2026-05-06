ヘンリーJの活躍と没落『メカニックス・イラストレイテッド』誌のトム・マッカヒル記者はヘンリーJについて、皮肉を込めて「若くして煙草を吸い始めたキャデラック」のようだと評している。ボディスタイルは2ドア・セダンのみで、4気筒または6気筒エンジンが用意された。販売は当初好調で、1951年モデルイヤーには8万2000台が売れた。しかし、1952年の生産台数は約3万台に落ち込み、1953年にはわずか1万6672台にとどまった。【画像