世界一賢い犬種といわれているボーダーコリー。そんなボーダーコリーの賢すぎる『ごまかし方』が話題に。 飼い主さんから話を聞かれているわんちゃんのあまりにも人間らしい反応には、「人間と一緒ですねｗ」「すごく分かりやすく知らないフリしてるｗ」と驚きと笑いが巻き起こることに。投稿は再生回数4万回を突破し、たくさんの人に笑顔を届けています。 【動画：ゴミ箱を壊した犬→